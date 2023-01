Mobbing-Attacke bei DSDS: Dieter Bohlen beleidigt Jill Lange

Als Jill vor der Jury stand, gings nicht um ihr Gesangstalent. Die Jury machte sie für ihre Reality-TV-Karriere fertig.

Die Folge war noch nicht im TV zu sehen, aber was passiert ist, sorgt jetzt schon für Aufregung. Beim Casting wurde Jill Lange von der Jury gemobbt.

Das ist beim Casting passiert!

Statt sie vorsingen zu lassen, wollte Pietro von ihr beziehungsweise ihrem Freund Lars Maucher wissen, wie er damit klarkommt, dass Jill mit mehreren Männern etwas hatte. Diese Frage wundert auch Jurorin Katja Krasavice. Sie springt Jill zur Seite und sagt:

Damit klarkommen?! Als wäre das voll was Schlimmes.

Aber auch Dieter Bohlen lässt Jill nicht singen und fragt sie aus. Er will wissen, warum sie bei Formaten wie "Are You The One" und "Ex on the Beach" mitgemacht hat. Nachdem Jill ihm erklärt hat, dass sie nach dem Abi ein paar Abenteuer erleben wollte, antwortet der Juror:

Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?

Jill weint wegen Mobbing-Attacke

Obwohl Jill nach dem Horror-Casting sogar weitergekommen ist, hat sie sich jetzt auf Instagram dazu geäußert. In einer Story erklärte sie, dass sie verstanden hätte, wenn man ihr gesagt hätte, dass sie nicht singen kann. Aber: "Dieter hat mich beleidigt."

Die Folge ist bisher nur bei RTL+ zu sehen. Am 25. Januar läuft sie im TV auf RTL. Von dem Sender gibt es noch kein Statement zu dem, was beim Casting passiert ist. Auch Dieter Bohlen und Pietro Lombardi haben sich noch nicht dazu geäußert.

Hier kannst du dir anschauen, wie Jill vor der Jury gesungen hat:

Hier bekommst du Hilfe bei Mobbing Dir selbst oder Freunden und Freundinnen geht es wegen Mobbing nicht gut? Hier findest du Hilfe: Bei Mobbing in der Schule kannst du dich direkt an Vertrauenslehrer, Schulpsychologen oder die Schulleitung wenden.

Die Nummer gegen Kummer kannst du anonym und kostenlos anrufen: 116 111.

Bei Problemen mit Cybermobbing kannst du dich von JUUUPORT auf WhatsApp beraten lassen: +49 157 3387 1956.

Nach vier Jahren ist Beyoncé mal wieder aufgetreten - bei einer Hoteleröffnung in Dubai. Warum das nicht jedem gefällt, erfährst du hier: