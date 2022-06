"Das Ende": YouTuber Dima nimmt Abschied

Mit emotionalen Worten blickt YouTuber Dima auf die letzten Jahre zurück und überrascht mit einer Liebes-News.

Es ist ein besonderes und persönliches Video von Dima: Der YouTuber zieht einen Schlussstrich. Seit über 15 Jahren ist er auf der Plattform unterwegs und unterhält seine Zuschauer unter anderem mit Comedy, Challenges und verschiedenen Experimenten.

In seinem neuen Video zeigt er sich von einer ungewohnt privaten Seite: "Heute ein etwas deeperes und vielleicht auch ein etwas überraschendes Video von mir für Euch und für ein Kapitel, welches mir sehr viel bedeutet hat", steht in der Videobeschreibung.

"DAS ENDE"

Der Titel klingt zwar sehr dramatisch – Fans können aber vorerst durchatmen. Dima wird weiterhin Content produzieren. Er schließt in seinem Video "nur" mit einem Kapitel ab. Er nimmt Abschied von der WG.

2,5 Jahre hat er zusammen mit CrispyRob, Smiley, selfiesandra und Co. in einem Haus gewohnt. In dem Clip lässt er die Zeit Revue passieren und bedankt sich bei seinen Freunden. Ein endgültiges Tschüss ist das aber nicht.

So geht es jetzt bei Dima weiter

Dima ist seit über einem Jahr in einer Beziehung, wie er verrät. Mit seiner Freundin Lina ist er jetzt zusammengezogen. Als Paar stehen sie nun vor der Kamera und haben einen gemeinsamen Account auf Instagram. Ob Liima – wie sie sich nennen – auch auf YouTube in Zukunft die Leute unterhalten wird, ist noch unklar.