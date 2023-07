Diskriminierung: So kannst du helfen

Rassismus und Co.

mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

2022 haben sich in Deutschland so viele Menschen über Diskriminierung beschwert wie noch nie. Was kannst du dagegen tun?

Insgesamt hat die Antidiskriminierungsstelle etwa 8.800 Beschwerden bekommen, wie in ihrem Jahresbericht steht. In fast der Hälfte der Fälle haben sich Menschen gemeldet, weil sie rassistisch diskriminiert wurden. Die meisten anderen Anfragen hatten mit Diskriminierung aufgrund einer Behinderung, des Geschlechts oder des Alters zu tun. Was erwarten Betroffene? Betroffene von Diskriminierung erwarten, dass Diskriminierung anerkannt wird, dass sie Rechte haben, um gegen Diskriminierung vorzugehen und dass diese Rechte auch durchsetzbar sind und nicht nur auf dem Papier stehen. Diskriminierung: Was du dagegen tun kannst Wenn du beobachtest, dass eine Person diskriminiert wird, kannst du Folgendes tun: Frage die betroffene Person an, ob sie Unterstützung oder Hilfe braucht

Höre zu und nehme ernst, was dir erzählt wird

Biete dich als Zeuge an

Mache darauf aufmerksam, dass es Beratungsstellen gibt, die helfen, das Erlebte einzuordnen und zu verarbeiten

Außerdem können die Beraterinnen und Berater dabei helfen, rechtliche und außergerichtliche Schritte einzuleiten Außerdem gibt es über 100 Organisationen, die die anstehende AGG-Reform unterstützen, da das aktuelle Gesetz laut ihnen nicht alle von Diskriminierung betroffenen Personen schützt. Das bedeutet: Sie fordern eine Änderung des Gesetzes. Wenn du das unterstützen möchtest, kannst du hier die Stellungnahme unterzeichnen. Was die Regierung gegen Racial Profiling tun will, erfährst du hier: Polizei DAS will die Regierung gegen Racial Profiling tun! Der neue Gesetzesentwurf soll vor Diskriminierung bei Polizeikontrollen schützen. Es gibt aber Kritik.