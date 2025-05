Wirst du von der Polizei diskriminiert?

Laut einer Studie gibt es in fast allen Bereichen der polizeilichen Arbeit das Risiko, diskriminiert zu werden.

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat die Studie "Polizei und Diskriminierung - Risiken, Forschungslücken, Handlungsempfehlungen" in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Diskriminierung durch die Polizei findet statt – sowohl gegenüber Bürgern als auch gegenüber Kollegen.

Die Polizei ist ein Spiegelbild der Gesellschaft - und deshalb auch nicht frei von Diskriminierung.

Studie: Diskriminierungsrisiko in allen Bereichen polizeilicher Arbeit Dauer 0:36 min Studie: Diskriminierungsrisiko in allen Bereichen polizeilicher Arbeit

Studie: Diese Diskriminierung findet in der Polizei statt

Zu Diskriminierung durch Polizeibeamte kann es zum Beispiel kommen, wenn:



Menschen wegen Herkunft, Herkunft, Alter, Geschlecht, Aussehens oder ihrer Hautfarbe häufiger kontrolliert werden.

Notrufe und Anzeigen bestimmter Personengruppen nicht ernst genommen werden, beispielsweise obdachlose oder psychisch kranke Menschen.

Innerhalb der Polizei erfahren homo- oder transsexuelle Polizeikräfte auch Diskriminierung.

Es gibt jedoch wohl auch Forschungslücken, gerade im Umgang mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen. Dazu sei „fast nichts” bekannt. Die Antidiskriminierungsbeauftragte Ataman fordert daher neue Gesetze und mehr Schulungen für die Polizei, um Diskriminierung zu vermeiden. Der Polizeibeauftragte des Bundes, Uli Grötsch, sagt, dass die Umsetzung der Schulungen nicht so leicht wäre, da die Polizei aktuell bereits an ihrer Belastungsgrenze arbeitet.

Warum die Polizei am Limit arbeitet, liest du hier: