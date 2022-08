Feuerwerke: Warum es deshalb Kritik gibt

Kein Regen, extreme Trockenheit, Waldbrandgefahr: Sind in so einer Situation Veranstaltungen mit Feuerwerk OK?

Der Landeswaldverband Baden-Württemberg findet: Nein. Denn ein Feuerwerk kann Landschaftsbrände auslösen und die wiederum könnten sich im Wald ausbreiten - ein kleiner Funke reiche, so die Erklärung. Auch im Netz gibt's Kritik an Veranstaltungen wie dem Seenacht-Fest in Konstanz oder dem Lichterfest am Stuttgarter Killesberg. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung "Rhein in Flammen" gab es einen Shitstorm. Auf den Post der Feuerwehr Koblenz antworteten Leute:

@FWKoblenz @SWRAktuellRP Verstehe ich das richtig? Ihr verschwendet Tausende Liter Wasser während einer historischen Dürre damit ein Feuerwerk statt finden kann?

Denn: Die Feuerwehr bewässerte vorsichtshalber viele Stellen, damit es gar nicht erst brennt - in einer Zeit, in der Behörden immer wieder dazu aufrufen, Wasser zu sparen.

So reagieren Veranstalter

Der Veranstalter des Festivals "Flammende Sterne", das übers Wochenende in Ostfildern stattfindet, sagte dem SWR, die Feuerwehr habe bereits vor zwei Wochen Entwarnung gegeben. Zwei Löschzüge stünden aber auf dem Gelände. Beim Altortfest in Neidenstein bei Heidelberg und beim Wein- und Winzerhoffest in Alken an der Mosel wurden die Feuerwerke wegen der Trockenheit abgesagt. Die Stadt Bad Kreuznach überlegt noch, ob es das Feuerwerk zum Abschluss des Jahrmarkts geben wird.

