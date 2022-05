Diskussionen: (Keine) Strafzettel für ukrainische Geflüchtete?

Ein Mann kassiert einen Strafzettel, ein Auto mit ukrainischem Kennzeichen kriegt keinen. Das löst Diskussionen aus.

Der Mann in Lörrach filmt, wie er einen Mitarbeiter der Ortspolizeibehörde darauf anspricht, warum er einen Strafzettel bekommen hat und das Auto mit dem ukrainischen Kennzeichen nicht. Der Mitarbeiter gibt keine klare Antwort und sagt "Klären Sie das mit der Stadt" und schlägt ihm vor, Einspruch zu erheben. Er betont, dass er nichts damit zu tun hat. Die Polizei Lörrach hat sich bisher öffentlich nicht dazu geäußert. Laut "Badische Zeitung" hat die Polizei den Filmenden angezeigt. Das Video geht inzwischen in den sozialen Medien viral. Außerdem soll das Video aus Deutschland im russischen Fernsehen gezeigt worden sein, so die "Badische Zeitung". In welchem Kontext es gezeigt wurde, ist nicht klar.

Wir zeigen das Video bewusst nicht, um das Persönlichkeitsrecht der gefilmten Person zu respektieren.

Diskussionen in ganz Deutschland

In anderen Städten hingegen beschweren sich Leute, dass ukrainische Geflüchtete Strafzettel bekommen haben. Unter anderem wegen Falschparkens und fehlender Umweltplakette.

Hallo @koeln. Ist das euer Verständnis von Willkommenskultur? Da kommt ein Auto, das mehr als eindeutig gerade aus der Ukraine (reminder: aktuelles Krisengebiet) angekommen ist und ihr schmeißt erstmal ne Runde Strafzettel? Ist das euer fucking Ernst? https://t.co/xMRcYvHa3d

@Duesseldorf @rpforum_dus @BILDDuesseldorf Was soll das ? Hier am Hofgarten ist gerade ein Flüchtling aus der #Ukraine eingetroffen , er hat sogar einen Zettel in die Windschutzscheibe gelegt, aber 30 Minuten später hat er einen Strafzettel! https://t.co/SzkXaZYlH3

Eine klare Regelung, ob ukrainische Autobesitzerinnnen und Autobesitzer Strafe zahlen sollten, ist nicht bekannt.

