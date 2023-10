Disney Dreamlight Valley: Finaler Release-Termin steht - aber nicht so wie gedacht!

Nach der Early-Access-Phase wird es im Dezember die fertige Version von Disney Dreamlight Valley geben.

Genauer gesagt am 5. Dezember. Eigentlich war von den Entwicklern geplant, dass Disney Dreamlight Valley nach der Early-Access-Phase als Free-2-Play-Titel erscheint. Aber daraus wurde nichts. Es sollen aber kostenlose Updates erscheinen, die wie bisher Charaktere, Bereiche und Co. einführen. Im Fall einer Free-2-Play-Umstellung wäre das offenbar nicht möglich gewesen. Ingame-Käufe - die schon oft kritisiert wurden - wird es auch in Zukunft geben.

Dreamlight Valley kommt: Ändert sich was für Early-Access-Player?

Keine Sorge, wenn du in der Early-Acces-Version zockst, geht dein Spielstand nach dem offiziellen Launch nicht verloren und wird auf das fertige Base-Game übertragen. Insgesamt gibt es ab dem 5. Dezember drei Editionen: Das Hauptspiel, eine Cozy Edition und eine Gold Edition, die einen Expansion Pass namens "A Rift In Time" beinhaltet - was genau dahinter steckt, ist noch unklar.

Nice to know: An die "Mitentwickler" der Vollversion - also die Early-Access-Player - werden die exklusiven Gegenstände der kommenden Gold-Edition kostenlos verteilt. On top kommen 2.500 Mondsteine for free.

