Disney Dreamlight Valley: Update entfernt nervigen Effekt

In den nächsten Tagen sollen einige Bugs gefixt werden und der Erschöpfungseffekt verschwinden.

Der Effekt erscheint, wenn die Energieleiste des Charakters fast leer ist. Der Bildschirm blinkt dann rot und die Sicht wird eingeschränkt. Das hat viele Spieler gestört. Mit dem kommenden Update ist der Erschöpfungseffekt aber Geschichte. Das wurde auf dem Twitter-Account von Disney Dreamlight Valley verkündet.

Das sind alle Änderungen:

Optimierungen auf der Xbox, um Abstürze zu verringern

Der Erschöpfungseffekt wird entfernt

Das Bildschirmwackeln kann ein- oder ausgeschaltet werden

Lichteffekte können ebenfalls deaktiviert werden

Die Quest "Die Wiederherstellung des Sonnensteins" wird gefixt

Das Registrieren von Items im Sammelmenü wird verbessert

Disney Dreamlight Valley ist aktuell noch in der Early-Access-Phase. Das bedeutet, das Game wird immer wieder erweitert und verbessert. Die Community kann Feedback geben, was gut ist und was nicht.

Mehr Gaming-News gibts hier:

Erste Bilder von Sims 5 sind da