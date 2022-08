Disney holt Netflix ein 🎬

Mit seinen Streamingdiensten Disney+, Hulu und ESPN+ zieht der Unterhaltungskonzern mit Netflix gleich.

Die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer bei den Streaming-Angeboten des Disney-Konzerns ist bis Ende Juni auf 221 Millionen gestiegen. Allein Disney+ gewann innerhalb von drei Monaten 14,4 Millionen Kunden hinzu.

Disney+ erh├Âht die Preise

Der Preis f├╝r das werbefreie Standardabo bei Disney+ f├╝r Kunden in den USA soll am 8. Dezember um 3 Dollar auf 10,99 Dollar pro Monat steigen. Daf├╝r will Disney aber eine g├╝nstigere Variante mit Werbepausen einf├╝hren. Dieses Angebot soll monatlich 7,99 Dollar kosten. Wann und ob es auch in Deutschland teurer wird, ist unklar. Aktuell kostet es hier monatlich 8,99 Euro.

