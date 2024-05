DLRG: So vielen Menschen haben sie das Leben gerettet

Die Rettungsschwimmer der DLRG sind vor allem an Flüssen und Seen im Einsatz. In Baden-Württemberg retteten sie ...

... 185 Menschen durch Erste Hilfe das Leben. Das ist die Zahl aus dem Jahr 2023. Dabei ging es laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) nicht nur um Menschen, die ertrinken. Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Herzinfarkte werden hier mit gezählt. Tausende Male leisteten sie Erste Hilfe. DLRG: So viele Menschen in ganz Deutschland wurden gerettet In ganz Deutschland waren es Zehntausende Fälle, in denen die Rettungsschwimmer der DLRG geholfen haben. Sie konnten so mehr als 1.000 Menschen retten. So geht Erste Hilfe richtig: