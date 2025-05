Zwei Bundesländer wollen bei schweren Straftaten und Sexualverbrechen eine DNA-Analyse auf Herkunft einführen.

In Bayern und Baden-Württemberg will man den Test einführen. Der Deutsche Anwaltverein lehnt den Vorschlag als rassistisch ab, die Herkunftsregion von Tätern zukünftig per DNA-Analyse zu überprüfen.

Dafür setzt die Justiz schon DNA-Analyse ein

Die Ministerien der beiden Bundesländer argumentieren, dass sie jede mögliche Hilfe bräuchten, um schwere Straftäter zu fassen. Die Analyse der biogeografischen Herkunft soll dabei wohl eine große Hilfe sein. Diese Forderung wird schon länger diskutiert und DNA-Analyse wird auch jetzt schon teilweise eingesetzt.

Diese Dinge darf die Justiz für die Ermittlung schon analysieren und nutzen:



Geschlecht

Abstammung

Hautfarbe

Haar- und Augenfarbe

Alter

DNA-Analyse im Internet

Die Technik selbst ist nicht neu. Jeder kann online DNA-Analysen zur Bestimmung seiner Herkunft bestellen, die dann in Laboren durchgeführt werden. Die Genauigkeit solcher Online-Tests kann jedoch sehr variieren.