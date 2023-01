Nach russischem Angriff in Dnipro: Über 20 Tote und viele Vermisste

Das Schicksal von mehr als 40 Menschen sei unklar, so ein ukrainischer Gouverneur. Die Rettungsarbeiten laufen noch.

Was ist passiert? Laut der ukrainischen Armee wurde am Samstag ein mehrstöckiges Haus in der ukrainischen Stadt Dnipro von einem russischen Marschflugkörper getroffen. Das ukrainische Militär sei nicht in der Lage gewesen, das Geschoss abzufangen. Mindestens 70 Menschen wurden verletzt, darunter mehrere Kinder, wie die Behörden mitteilten. Unter den Toten war auch ein 15 Jahre altes Mädchen, hieß es.

Dnipro: So ist die Lage dort

Rettungskräfte zogen die Menschen aus den Trümmern des teils eingestürzten Hauses. 72 Wohnungen seien zerstört worden; insgesamt seien in dem Haus zwischen 100 und 200 Menschen gemeldet gewesen. Mehr als 1.000 Menschen müssten nach den Angriffen in warmen Unterkünften versorgt werden.