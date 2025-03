Doechii dropped viralen TikTok-Hit "Anxiety"

Dabei ist "Anxiety" kein neuer Song. Bereits vor fünf Jahren stellte Doechii den Track auf YouTube vor.

Im Rahmen ihrer Coven Music Session hat die junge Doechii ihre Musik immer wieder mit ihrer Community geteilt und sich so einen Namen gemacht. 2024 dann der Hype: "Anxiety" und eine andere Version des Tracks von Rapper Sleepy Hallow erreichen die TikTok-Bubble und die Fans lieben den Song. Jetzt hat Doechii ihn offiziell released. "Anxiety" sampled den Welthit "Somebody That I Used to Know" von Gotye und Kimbra.

Doechii feiert mit "Anxiety" späten Erfolg

Auf TikTok gibt es zahlreiche Clips, die den Sound des Tracks verwenden und eine ganz neue Geschichte erzählen. Aufgrund des prominenten Samples von "Somebody That I Used to Know" wäre es damals wahrscheinlich schwierig gewesen, den Song auf den gängigen Streaming-Plattformen zu releasen. Doechii war damals als aufstrebende Independent-Artist unterwegs

In "Anxiety" thematisiert die Rapperin aus Florida die greifbare Last der Angst, in den Lyrics beschreibt sie unter anderem ein erdrückendes Gefühl - als würde ein Elefant auf ihr stehen.