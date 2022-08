Doja Cat designt jetzt Klamotten!

Wie viele andere Celebrities vor ihr wagt jetzt auch Doja Cat den Schritt der Gründung eines eigenen Fashion-Labels.

Die Rapperin hat ihr eigenes Klamottenlabel "It's Giving" gelauncht. And it's giving Y2K.

Wie sieht die Kollektion aus?

Der erste Drop der Marke kam am Wochenende raus. Mit dabei sind ein Crop Top und ein String-Tanga mit der Aufschrift "YES!", Shorts, Sweater und ein paar weitere Pieces. Einige davon trug Doja kurz vor dem Drop ihrer Brand - inklusive Tanga. Ihren Look kombinierte die Sängerin mit ihrem frischen Buzzcut und aufgemalten Herzchen-Augenbrauen. Und die Paparazzi-Fotos sowie ihr eigener Insta-Post sehen fast aus wie aus den frühen Zweitausendern:

