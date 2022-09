Doja Cat verärgert Island Boy 💀

Sie kommt aus Versehen in seinen Livestream - und will direkt wieder raus.

Flyysoulja - einer der Island Boys Zwillinge - war auf TikTok live, um mit seinen Fans zu sprechen, als Doja Cat sich unerwartet zuschaltete. Die 26-Jährige wollte den Stream eigentlich schnell wieder verlassen, hat dafür aber scheinbar nicht den richtigen Button gefunden.

Nichts fĂĽr ungut, aber ich will nicht mehr hier drin sein. Wie mach ich das? Hilfe!

Flyysoulja fand das nicht so lustig

Der 21-jährige Influencer war sichtlich genervt und fragte mehrfach, ob Doja das gerade ernst meint. Er sagte außerdem, dass ihre kurze Aufmerksamkeitsspanne wahrscheinlich der Grund dafür ist, warum sie gehen will. Am Ende waren Fans geschockt, denn Soulja fing aus dem Nichts an zu schreien: "Guck mich an!", bevor Doja sich dann vom Acker gemacht hat.

Hier ein Screenrecording aus dem Live-Stream:

