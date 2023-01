Deshalb trägt Doja Cat einen Schnurrbart auf der Paris Fashion Week

Doja Cat hatte schon mit ihrem roten "Höllen-Look"auf der Fashion Week für Schlagzeilen gesorgt. Und es geht weiter.

Am Mittwoch hat sie gefakte Augenbrauen, Wimpern und einen Schnurrbart bei der Show von "Viktor and Rolf" getragen - alles aus Fake-Wimpern:

In ihrer Insta-Story hat sie ihre Fans schon auf ihren Look vorbereitet und geschrieben: "Wenn Wimpern das sind, was ihr alle wollt, dann bekommt ihr auch Wimpern. Wir sehen uns bei Viktor und Rolf."

Screenshot Instagram: dojacat

Was steckt hinter Doja Cats Fake-Wimpern?

Die Rapperin hat sich letzten Sommer ihre Haare auf dem Kopf und ihre Augenbrauen abrasiert, da sie es nicht möge, Haare zu haben. Das hat für viel Wirbel gesorgt. Ihr Outfit ist wohl eine Antwort auf die ganzen Kommentare, die sie einstecken musste.

Hier kannst du ihren Look sehen:

