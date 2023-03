Donald Trump kündigt seine Verhaftung an: Was ist da los?

Der Ex-Präsident der USA glaubt, dass er bald verhaftet wird. Darum ruft er seine Supporter jetzt zu Protesten auf.

Auf seiner Social-Media-Plattform namens "Truth Social" kündigte Donald Trump am Samstag an, dass er wohl kurz vor der Festnahme steht:

Der haushoch führende republikanische Kandidat und ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird am Dienstag nächste Woche festgenommen werden. Protestiert, holt euch unsere Nation zurück!

Wird Donald Trump wirklich verhaftet?

Woher Trump die Info hat, dass er am Dienstag verhaftet werden soll, ist unklar. Was man allerdings weiß: Der Politiker könnte angeklagt werden. Die Staatsanwaltschaft in New York ermittelt nämlich gegen ihn, weil er der Pornodarstellerin Stormy Daniels Schweigegeld gezahlt haben soll. Laut Medienberichten sollen die beiden 2006 eine Affäre gehabt haben. Damit sie nichts davon ausplaudert, soll Trumps Anwalt ihr 2016 - kurz vor der Präsidentschaftswahl - 130.000 US-Dollar gezahlt haben.

Schweigegeld oder Wahlkampfspende?

Zwar ist Schweigegeld in den USA nicht illegal, allerdings könnte der 76-Jährige mit dieser Zahlung gegen die Wahlrechte verstoßen haben - das Geld könnte also als "unzulässige Wahlkampfspende" gesehen werden.

Ob wirklich eine Anklage gegen ihn erhoben wird, klärt sich laut US-Medien wahrscheinlich in den nächsten Tagen. Trump wäre dann der erste Ex-Präsident, der wegen eines Verbrechens angeklagt wird.