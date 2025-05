Verschoben: Trumps EU-Zölle kommen später?!

US-Präsident Donald Trump wollte ab Juni 50 Prozent Zoll auf EU-Produkte packen. Das passiert jetzt doch nicht.

Nach einem Gespräch mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Trump den "Zoll-Termin" jetzt auf den 9. Juli verschoben. Das hat er selbst mitgeteilt. Am Freitag hatte Trump noch mit den Zöllen zum 1. Juni gedroht und schien nicht interessiert an Verhandlungen. Er sei nicht auf der Suche nach einem Deal, so Trump. Jetzt die Kehrtwende.

USA und EU wollen Gespräche führen

Jetzt wollen beiden Seiten miteinander reden. Von der Leyen betonte, dass die USA und die Europäische Union eine der wichtigsten und engsten Handelsbeziehungen hätten und man die Gespräche zügig starten wolle.

