Erstes CL-Tor für Fülle: Dortmund schlägt Newcastle

Dortmund hat durch den Sieg gute Chancen aufs Achtelfinale. BVB-Stürmer Niklas Füllkrug war nach dem Spiel happy.

Das lag unter anderem auch an seinem ersten Champions-League-Tor ever - und das im Alter von 30 Jahren! Nach einem Pass von Marcel Sabitzer ballerte Fülle den Ball in der 26. Minute zum 1:0 ins Netz. In der zweiten Halbzeit erhöhte Julian Brandt nach einem Konter auf 2:0 und machte den Deckel drauf.

Das war ein wichtiger Schritt für uns und eine tolle Reaktion nach dem Spiel am Samstag gegen Bayern.

Am letzten Wochenende hatte es für die Dortmunder im Spitzenspiel der Bundesliga eine 0:4-Klatsche gegeben.

BVB schlägt Newcastle: Großer Schritt Richtung K.o.-Runde

Durch den Sieg hat der BVB eine gute Ausgangslage, um das Achtelfinale in der Champions League zu erreichen. Nach vier Spielen in der Gruppenphase haben die Dortmunder jetzt sieben Punkte. Sollten die Schwarz-Gelben das nächste Gruppenspiel gegen den AC Mailand gewinnen, wäre der Einzug in die K.o.-Runde perfekt.

Bereits das Hinspiel in Newcastle konnte der BVB gewinnen. In der Schlussphase wurde es richtig knapp:

Achtelfinale! Leipzig ist weiter

Leipzig hat den Einzug ins Achtelfinale schon geschafft. Die Mannschaft gewann beim serbischen Meister Roter Stern Belgrad mit 2:1 und löste damit das Ticket für die K.o.-Runde der Königsklasse so früh wie noch nie - nach vier von sechs Spielen.

