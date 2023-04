In einer Radioshow teaste der Rapper einen unveröffentlichten Song an. Das Krasse: Man hört Kim auf dem Track.

Drake rappt im Song darüber, dass er Schwierigkeiten damit hat, mit seinen Gefühlen umgehen kann und mit seiner Partnerin intim und vertraut zu sein. Direkt danach hört man Kims Stimme:

Ich bin nicht so weit gekommen, um unglücklich zu sein.

Hat sie das wirklich für Drake eingesprochen?

Nein! Das Zitat hat Drake aus der Sendung "Keeping up with the Kardashians". Kim sagte das zu ihrer Mutter über Kanye und die Entscheidung, sich scheiden zu lassen..

Ist das ein Seitenhieb gegen Kanye?

Der Beef der beiden Rapper ist lange bekannt. Im Jahr 2022 legten sie ihn eigentlich beiseite und gaben sogar gemeinsam Konzerte. Ganz friedlich ist es zwischen den beiden trotzdem nicht. Ob das jetzt aber schon als Diss gilt, ist fraglich.