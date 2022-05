Drake, geht's dir gut?

Der Rapper entfolgt nicht nur A$AP Rocky auf Instagram. Was ist da los?

Das Internet schaut auf den Certified Lover Boy. Er ist nach eigenen Angaben seit seinem 22. Lebensjahr in Rihanna verliebt und war sogar mit ihr zusammen. Seit dem die Schwangerschaftsgerüchte über die Sängerin im Internet kursierten, wartet die Online Community auf seine Reaktion, denn Rihanna ist tatsächlich schwanger - von A$AP Rocky!

Deswegen hat Highsnobiety mal eine Auge auf ihn geworfen: Kommt Drake damit klar?

Was ist los bei Champagnepapi?

Der Rapper ist nicht nur Rihannas Freund A$AP entfolgt, sondern auch ihr!



Das Lifestyle Magazin postet Screenshots von Drakes Instagram Story, in der er alleine vor dem Laptop sitzt, Steak und Shrimp isst und nach Kunstwerken stöbert. Das Bild wirkt irgendwie melancholisch. Es wird vermutet, dass er es nicht ertragen kann, das Babyglück des Paares mit anzusehen.

Drake unfollowed Rihanna and A$AP Rocky on Instagram👀 https://t.co/ABylOhd9fW

Der Hintergrund

2009 kamen sich Drake und Rihanna wohl das erste Mal näher und veröffentlichten ein Jahr später den gemeinsamen Song "What´s My Name", der von ihrer Romanze handelt. 2016 trennten sich die beiden. Drake kann seither aber nicht von ihr lassen. In so ziemlich jedem Album, aber auch in seinen Freestyles erwähnt er sie, laut Highsnobiety.