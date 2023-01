Der "Drake-Fluch" wurde gebrochen

Argentinien hat im WM-Finale nicht nur gegen Frankreich gewonnen - auch der "Drake-Fluch" musste sich geschlagen geben.

Die Fans zitterten schon als Drake gesagt hat, dass er auf Argentinien tippt. Denn der Fluch besagt: Wer mit dem Rapper posiert oder auf wen er setzt, der verliert.

1.000.000 US-Dollar auf Messi

Auf Instagram soll Drake einen Screenshot von seiner Wette gepostet haben. Der Post wurde inzwischen gelöscht. Eine Million US-Dollar setzte er auf Argentinien. Klingt nach einem fetten Gewinn oder? Nope. Argentinien hat zwar gewonnen, Drake geht aber als Verlierer vom Platz. Er hat getippt, dass Argentinien in den regulären 90 Minuten Spielzeit den Sieg holt. Das WM-Finale wurde aber im Elfmeterschießen entschieden.

Was ist der "Drake-Fluch"?

In den vergangenen Jahren mussten schon viele Teams und Sportler dran glauben. Zum Beispiel posierte Drake vor dem Game zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona Mitte Oktober in einem Barça-Trikot und setzte sehr viel Geld auf die Katalanen. Am Ende entschied Real die Partie mit 3:1 für sich.

WM-Finale in Katar: Argentinien hat gewonnen

