Völlig random: Polizei filmt Fans nach Drake-Konzert 🎥

Die Polizei sagte später, dass die Aufnahmen für einen Social-Media-Beitrag sein sollen, doch...

...viele finden die Film-Aktion ziemlich uncool. Speziell das "Surveillance Technologe Oversight Project", das sich für Privatsphäre und Bürgerrechte einsetzt, findet die Aufnahmen ziemlich beunruhigend. Die Fans seien ohne Grund und ohne ihr Einverständnis beim Verlassen des Konzerts gefilmt worden. Die Videos müssten laut der Organisation gelöscht werden.

Journalist filmte die Aktion

Ein Musik-Reporter der New York Times war bei dem Drake-Konzert im Apollo Theater in Manhattan am Start. Er bekam mit, wie die Polizei filmte und twitterte ein Video dazu: