Stimmte es doch? Drake in Schweden verhaftet

Im Sommer ging das Gerücht rum, sein Management bestritt das aber. Jetzt postete Drake selbst vielsagende Aufnahmen.

Bekommen die Fans zum Abschluss des Jahres etwa noch die Auflösung? Das Gerücht, dass der Rapper in Schweden verhaftet wurde, scheint doch zu stimmen. In seinem Jahresrückblick auf Instagram sieht man Männer in Polizeiuniformen, die den Rapper zu einem Polizeiauto mit schwedischem Kennzeichen bringen.

Was war passiert?

Mitte Juli verbreitete sich die Meldung, Drake sei in der schwedischen Hauptstadt Stockholm verhaftet worden - weil er Marihuana dabei gehabt haben soll. Polizisten hätten ihn vor einem Club abgefangen. Der Hashtag #FreeDrake ging viral. Schnell meldete sich das Management: Der Rapper sei zur fraglichen Zeit im Hotel gewesen. Das Gerücht würde nicht stimmen.

Was stimmt denn jetzt?

Die Polizei im Video sieht echt aus. Den Mann, der abgeführt wird, sieht man aber nur von hinten. Unklar beleibt auch, warum Drakes eigenes Team im Sommer alles abgestritten hat und der Rapper jetzt diese Videoaufnahmen veröffentlichte.

