Dieser Fight kostet Drake wohl 250.000 Dollar! 🥊💸

Der Boxer und Influencer Jake Paul schickte seinen Gegner Nate Diaz auf die Bretter. Drake hatte auf Nate gewettet.

Drizzy hatte auf Insta gedroppt, dass er 250.000 Dollar auf Nate gesetzt hat - obwohl Jake offenbar eigentlich sein Homie sein soll. Das berichtet Happy Punch. Der Influencer hat in Dallas in den USA seinen achten Boxkampf gegen Nate in der Nacht auf Sonntag nach Punkten in der fĂŒnften Runde gewonnen. Bisher hat Jake sieben Fights gewonnen - seinen einzigen verlorenen Kampf hatte er gegen Tommy Fury kassiert. Damals hatte Drake wohl schon 400.000 Dollar gewettet, dass Jake Fury K.O. hauen wĂŒrde. Bei der Wette hatte er auch verloren.

Hier checkst du eine Szene des Fights:

Deutsche Rapper haben auch Bock auf Haue: