In Frankenthal gibt es Döner für drei Euro! Aber nur für Schüler und Schülerinnen - was ist der Grund?

Döner für nur drei Euro? Das gab's zuletzt wohl 2010! Heute zahlst du für einen Döner locker sieben bis acht Euro, manchmal sogar mehr. Aber in Frankenthal gibt's jetzt eine Zeitreise - zumindest bei den Dönerpreisen! Wie die Zeitung "Rheinpfalz" berichtet, gibt es dort eine Happy Hour für Döner:

Die Aktion gilt nur für Schülerinnen und Schüler am kommenden Mittwoch, den 12. sowie am 19. März in teilnehmenden Läden.

Das Angebot ist zeitlich begrenzt und gilt nur zwischen 12 und 14 Uhr.

Günstiger Döner - was hat es mit der Aktion auf sich?

Hinter der Aktion steckt mehr als nur ein günstiger Döner. Die Stadt und der Schul-Caterer konnten sich wegen gestiegener Kosten nicht einigen, weshalb das Essensangebot an den Schulen aktuell auf ein Gericht reduziert wurde. Für Abwechselung dachte sich Oberbürgermeister Nicolas Meyer: "Warum nicht die Dönerbuden fragen, ob sie mitziehen?" Und schwupps - einige Läden machen mit! Den Preisunterschied zahlen übrigens nicht die Steuerzahler, sondern die Dönerläden selbst. Kritik an der Aktion gibt es im Bezug auf den Zeitraum - dieser befindet sich im Ramadan - Monat, an dem gefastet wird.