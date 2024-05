Zehn Menschen sind in Dresden verletzt worden. Aber wie verhält man sich eigentlich richtig, wenn es blitzt?

Im Elb-Ufer in Dresden sind am Montagabend zehn Menschen in der Nähe des Rosengartens durch einen Blitzeinschlag verletzt worden - bei vier von ihnen besteht Lebensgefahr. Die Umgebung soll per Hubschrauber nach weiteren möglichen Opfern abgesucht worden sein.

So reagierst du richtig, wenns blitzt

Blitze können lebensbedrohlich und sogar tödlich sein. Das musst du beachten, wenn du in ein Unwetter gerätst und es blitzt:

Blitze schlagen in die höchste Stelle ein. Stehst du auf einem Feld oder in einer Gegend, wo du die "höchste Erhebung" bist, solltest du schnell weggehen.

Leg dich auf keinen Fall auf den Boden. Besser ist es, in die Hocke zu gehen und dich auf etwas zu stellen, das den Stromfluss unterbricht. Beispielsweise auf deinen Rucksack.

Meide Metall (zum Beispiel dein Fahrrad), alleinstehende Bäume, Wasser.

Such dir einen sicheren Ort wie eine Hütte. Notfalls geht auch ein Auto.

Wann ist ein Blitz besonders gefährlich?

Blitze sind gefährlicher, desto näher du an ihnen dran bist. Ab einer Entfernung von zehn Kilometern solltest du dich schnell in Sicherheit bringen. So easy kannst du nachrechnen, wie weit der Blitz von dir entfernt ist:

Sobald du einen Blitz siehst, zähle die Sekunden, bis du den Donner hörst.

Teile die gerade gezählten Sekunden durch drei. Das Ergebnis ist die Entfernung des Blitzes in Kilometern.

Zum Beispiel: Zwischen dem Blitz und dem Donnern zählst du neun Sekunden. Diese Zahl teilst du durch drei. Der Blitz ist nur drei Kilometer von dir entfernt. Nichts wie weg!

