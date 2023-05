Kind bei Monstertruck- und Driftshow verletzt

Der sechsjährige Junge ist wohl bei einer Stuntshow in Freiburg aus einem Auto geschleudert worden.

Laut Polizei saß der Junge am Sonntagnachmittag mit einem Stuntman in dem driftenden Auto. Dann soll sich plötzlich die Beifahrertür geöffnet haben und der Junge mehrere Meter aus dem Wagen geschleudert worden sein. Der Junge wurde von dem Auto erfasst. Warum das passiert ist, will die Polizei jetzt klären.

Unfall bei Stuntshow: Wie gehts dem Jungen?

Das ist nicht ganz klar. Die Polizei sagt nur, dass der Junge verletzt ins Krankenhaus gekommen ist. Wie schwer die Verletzungen sind, sagen die Ermittler nicht. Sie sind aber sicher, dass der Sechsjährige nicht zu den Zuschauern gehörte.