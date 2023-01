Zu wenig Blutspender: Das kannst du tun

In Westdeutschland gibt es seit November zu wenig Blutkonserven - mit Folgen für Bedürftige und Krankenhäuser.

Weil zu wenig Blut da ist, müssen nämlich viele Operationen verschoben werden. Eigentlich werden in den Krankenhäusern täglich 900 Blutspenden gebraucht - es kommen aber bis zu 20 Prozent zu wenig davon an. Am schlechtesten sieht es bei der seltenen Blutgruppe 0 negativ aus: dort fehlen derzeit bis zu 47 Prozent der benötigten Blutspenden, so ein Sprecher vom Blutspendedienst West.

Das heißt, wenn eine Klinik zehn Konserven anfordert, erhält sie bestenfalls noch sechs, da wir haushalten und auf die eigenen Bestände achten müssen.

Als Grund führt der Sprecher die Corona-Pandemie an, deren Auswirkungen immer noch spürbar seien. Dass viele Menschen im Homeoffice arbeiten, trage auch seinen Teil zur schlechten Situation bei.

Das kannst du tun:

Viele Unternehmen bieten - meistens wochentags - Termine zum Blutspenden an. Dort kann jeder, der gesund ist und eine gute Stunde Zeit mitbringt, Spender werden. Das DRK veranstaltet auch andere Blutspende-Aktionen, über die du dich direkt auf der DRK-Webseite informieren kannst. Nice to know: Männer dürfen bis zu sechsmal, Frauen bis zu viermal im Jahr Blut spenden.

In diesem Video erklärt dir das DRK, wie Blutspenden genau funktioniert:

Im Jahr 2022 gab es so viele Krankmeldungen wie noch nie:

Noch mehr News: