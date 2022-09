Rucksack mit Drogen vergessen - Er holt ihn bei der Polizei ab

Juhu, Rucksack gefunden! Das könnte sich der 22-Jährige gedacht haben. Die Polizei hatte aber schon reingeschaut.

Und dort einiges gefunden: In dem Rucksack befanden sich Cannabis und eine Dose mit weißem Pulver. Ein Drogenschnelltest zeigte: Bei dem weißen Pulver handelte es sich um Amphetamine.

Der 22-Jährige hatte seinen Rucksack am Hauptbahnhof in Braunschweig verloren. Nachdem er über den Fund informiert wurde, erschien er auf der Wache der Bundespolizei. Statt den Drogen bekam er dort eine Strafanzeige wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Die Beamten glauben: Er hatte nicht damit gerechnet, dass die Polizei in den Rucksack geschaut hatte.

Mehr absurde Meldungen: