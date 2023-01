Drogenrazzia: Polizei durchsucht Wohnungen und Asylunterkünfte

Dabei waren rund 150 Beamte in Baden-Baden und Rastatt im Einsatz. Es ging um professionellen Drogenhandel.

Bei der Razzia wurden sieben Männer zwischen 25 und 42 Jahren festgenommen. Außerdem wurden Amphetamine, Marihuana und Kokain sichergestellt.

Eine Person ist noch auf der Flucht

Eine verdächtige Person wird laut Polizei noch gesucht. Ein weiterer Verdächtiger war den Angaben nach so betrunken, dass er noch nicht verhaftet werden konnte. Außerdem wurde eine Frau, die in die Drogengeschäfte verwickelt sein soll, nicht festgenommen.

Woher kommt der Drogen-Verdacht?

Die Polizei ermittelt bereits seit dem vergangenen Jahr verdeckt. Dabei hat sie herausgefunden, dass Personen die durchsuchten Orte mit Drogen verlassen haben. Zudem erwischten die Beamten wiederholt Menschen mit Drogen, die gesagt haben, dass sie diese in den Asylunterkünften gekauft haben. Die Razzia fand in mehreren Gebäuden in Baden-Baden sowie Unterkünften in Gernsbach, Rastatt und Ottersweier statt. Für den Handel mit Drogen und Betäubungsmitteln kann laut der Baden-Badener Staatsanwaltschaft eine Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren drohen.

