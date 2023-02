Drogenscanner: So verhindern sie das Einschmuggeln ins Gefängnis

Das Gerät hatte schon in Rheinland-Pfalz mehr als 500 Treffer auf synthetische Drogen. Jetzt kommts in ganz Deutschland.

Der Drogenscanner wurde das erste Mal in der JVA Wittlich getestet. Damit werden synthetische Drogen wie Cannabinoide erkannt. Sie werden auf Papier geträufelt und mit Briefen oder Kinderbildern in das Gefängnis geschmuggelt. Die Stoffe sind nicht sichtbar und riechen nicht, können aber geraucht werden.

Das Problem: Leute kollabieren, weil die Stoffe oft hoch dosiert sind, so der Leiter der JVA Wittlich Jörn Patzak gegenüber der deutschen Presse-Agentur. Außerdem sind sie viel Wert. Die Herstellung kostet fünf bis zehn Euro, im Gefängnis werden sie für bis zu 200 Euro gehandelt.

So helfen die Drogenscanner

Der Drogenscanner ist ein Detektor, der die Briefe auf synthetische Stoffe untersucht. Er spürt die Substanzen auf und erneuert ständig die Datenbank - es kommen wohl immer neue Stoffe hinzu, sagt Patzak. Seit Herbst 2019 wird der mobile Scanner in allen zehn Gefängnissen in Rheinland-Pfalz eingesetzt. Das Ergebnis bis Ende 2022: 509 Fälle von synthetischen Drogen. Allein in der JVA Wittlich waren es 197 Treffer.