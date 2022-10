Spionage?! Verdächtige Drohnen über Bundeswehrgelände entdeckt

Auf dem Übungsplatz in Wildflecken soll die Bundeswehr ukrainische Soldaten für Panzerfahrzeuge ausbilden.

Die auffälligen Drohnenflüge fanden Samstagnacht statt. Das hat das Bundesverteidigungsministerium am Sonntag mitgeteilt. Das Ministerium sagte nichts dazu, wer so versucht haben könnte, die Bundeswehr zu beobachten.

War es der russische Geheimdienst?

Ob die Bundeswehr so vom russischen Geheimdienst ausspioniert wird, lässt sich nicht sicher sagen. Doch bereits im August berichtete der "Spiegel" darüber, dass es darauf Hinweise gebe. Diese sollen deutschen Sicherheitsbehörden vorgelegen haben. Beispielsweise sollen verdächtige Fahrzeuge bemerkt worden sein, die deutsche Kasernen beobachtet haben, in denen ukrainische Soldaten an westlichen Waffen ausgebildet worden sind.