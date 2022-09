Wird es eine starke Corona-Welle im Herbst geben?

Der Virologe Drosten denkt, dass sehr viele Menschen krank sein werden. Lauterbach sagt, er habe die Sache im Griff.

"Noch vor Dezember" könnte uns die starke Welle treffen. Die würde selbst bei leichten Fällen für viel Chaos sorgen, meint Christian Drosten in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung". Die Infizierten kämen zwar nicht ins Krankenhaus, aber sehr viele Menschen wären gleichzeitig eine Woche krank. Die Politik müsse sich besser darauf vorbereiten. Am besten bevor die Lage so schlimm ist, dass es Engpässe in Geschäften, Krankenhäusern und Polizeiwachen gibt.

Lauterbach denkt anders

Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach rechnet mit einer Herbstwelle. Er meint jedoch, sie werde "mittelschwer". Der "Rheinischen Post" erzählt er, dass die Regierung gut vorbereitet sei und die Welle in Griff hätte.

.⁦@c_drosten⁩ sieht die Welle für den Herbst kommen. So sehe ich es leider auch. Aber wir werden gut vorbereitet sein. Omikron Impfstoffe, Paxlovid, gute digitale Pandemiedaten, Maskenpflicht, Obergrenzen im Innenraum. https://t.co/E1Yw7rb3fS

