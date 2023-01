Erster Tag im Dschungelcamp: Model Tessa startet mit Drama

Einstiegs-Beef im Dschungel: Tessa Bergmeier hat gleich mal gezeigt, womit man bei ihr rechnen muss. Die Folgen sind klar.

Tessa Bergmeier (33) gilt als launisch und impulsiv - aber auch mutig: 2009 hat sie mal Heidi Klum bei GNTM den Stinkefinger gezeigt und ist dafür rausgeflogen. Ein Jahr später flog sie nach einer Bratpfannen-Attacke auch aus der Model-WG. "Streiten" gehört bei ihr dazu.

Effenberg: "Schreit euch doch nicht so an"

Bis heute: Am ersten Dschungelcamp-Tag stritt sie mit Jolina Mennen um die Schlafplätze; mit Cosimo Citiolo um die Frage, ob er ihr mal in einer anderen Reality-Sendung den Fuß gebrochen hat; und mit Ex-"Bachelor"-Kandidatin Cecilia Asoro darüber, dass sie vorher mit den anderen beiden gestritten hat.

Am Ende war das Geschrei so groß, dass Claudia Effenberg forderte: "Schreit Euch doch nicht so an!" Asoros Kommentar: "Drama des Todes."

Morgen darf Tessa dann richtig antreten

Das Ergebnis war praktisch absehbar - Tessa ist vom Publikum in die nächste Prüfung gewählt worden:

Ihr habt entschieden: Morgen kämpft Tessa Bergmeier in der Dschungelprüfung um Essen für alle. Ob sie durchzieht? #IBES

Hier sind übrigens die Dschungel-"Regels":