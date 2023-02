Djamila Rowe ist Dschungelkönigin!

Das Finale vom Dschungelcamp ist vorbei. Djamila Rowe hat die meisten Stimmen bekommen und gewonnen.

Und das mit einer deutlichen Mehrheit: 62,26 Prozent der Zuschauer waren für Djamila. Zweiter wurde mit 37,74 Prozent Gigi Birofio. Lucas Cordalis landete auf dem dritten Platz. Djamila konnte sich so die 100.000 Euro Preisgeld einsacken. In ihrer ersten Ansprache als Dschungelkönigin hat sie sich bei den Zuschauern bedankt:

Ein ganz ganz großes Danke an alle, die mich unterstützt haben von draußen, die meine wahre Seele erkannt haben und nicht nur auf Äußerlichkeiten geachtet haben. Die gesehen haben, was für ein Mensch ich wirklich bin.

Von der Ersatzkandidatin zur Dschungelkönigin

Djamila war sehr gerührt und konnte es nicht glauben, dass sie "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" gewonnen hat. Vielleicht war sie auch so emotional, weil sie gar nicht von Anfang an als Kandidatin feststand. Eigentlich sollte Schauspieler Martin Semmelrogge im Dschungel dabei sein. Laut RTL durfte er aber nicht nach Australien einreisen. So rückte die 55-Jährige nach.

Was hinter Djamilas Teilnahme am Dschungelcamp steckt: