Darf Gigi Birofio ins Dschungelcamp? Das sagt RTL!

Der Reality-TV-Star musste den entscheidenden Corona-Test machen. Außerdem hat RTL eine Überrraschung verkündet.

In den letzten Tag war nicht klar, ob Gigi Birofio wirklich beim Dschungelcamp dabei sein kann. Er hatte nach der Ankunft in Australien einen positiven Corona-Test und wurde deshalb erstmal in Quarantäne gesteckt. Kurz vor dem Start der Show hat RTL jetzt verkündet, dass Gigi wieder negativ ist. Das heißt: Er darf am Freitag ins Camp einziehen.

Gigi Birofio hat Porno-Problem in der Corona-Quarantäne

Wirklich schlecht ging es dem Reality-TV-Star trotz Corona nicht. Er hatte wohl keine Symptome. Auf Insta berichtete er, wie er versucht, sich von der Langeweile in der Quarantäne abzulenken. Seine Beschäftigungen: Essen, Video-Spiele, Augenbrauen zupfen und Pornos schauen. Doch davon gab es offenbar nicht genug. Auf Insta meldete Gigi sich mit den Worten:

Die Pornos gehen mir sogar aus!

Martin Semmelrogge ist nicht dabei: Das ist die Ersatzkandidatin

Ein anderer Kandidat kann nicht dabei sein: Schauspieler Martin Semmelrogge. Er ist nicht mit den anderen Teilnehmern nach Australien gereist. Warum hat RTL noch nicht verraten. Er wird durch Djamila Rowe ersetzt.

