Glööckler packt aus - über Ehe und Sex

Es ist erst der zweite Tag im Dschungelcamp und schon gibt's die ersten Offenbarungen. Design-Ikone Glööckler vergießt sogar Tränen.

Von Glitzer und Glamour ist bei Harald Glööckler nichts mehr zu sehen. Im Dschungelcamp zeigt er ein anderes Gesicht und wird schnell zum Zuschauerliebling.

Am Lagerfeuer schüttet er sein Herz aus: Er macht sich Sorgen um seine Ehe! Sein Mann Dieter leide an Diabetes, lasse sich gehen, werde immer dicker und bekomme Depressionen. Da mache er sich schon Gedanken, wie es weitergeht, gesteht Glööckler und fängt an zu weinen. Das Dschungelcamp sei für ihn eine Auszeit.

Glööckler hatte Oralsex mit Freundinnen

Über sein Liebesleben redet Glööckler am liebsten - auch über seine Erfahrungen mit Frauen. Zwar war ihm mit zehn Jahren schon klar, dass er eher auf Männer steht, trotzdem hatte er Freundinnen. "Ich habe sie geküsst", sagt er und erzählt von Oralsex. Aber "bumsen kann sie ein anderer besser. Dazu habe ich keinen Bock".