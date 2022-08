Geht Twenty4tim ins Dschungelcamp?

Bisher sind Berichte dazu NICHT bestätigt. Es wäre aber sicher ein guter Deal für Twenty4tim und RTL.

Das Gerücht hat die Bild-Zeitung gedropt, die es aus "sicherer Quelle" erfahren haben will. Weder Twenty4tim noch RTL haben sich bisher dazu geäußert. Der TV-Sender hat zwar einen Artikel in Netz gestellt. Zum Gerücht, dass der 21-jährige Influencer bei der TV-Show mitmachen würde, steht auf der News-Seite des Senders:

Wird Twenty4tim im Januar 2023 das Dschungelcamp aufmischen?

Die Antwort dazu will der TV-Sender nach eigenen Angaben "frühzeitig" bekannt geben. Was genau das heißt, bleibt unklar.

Wie Tim und RTL profitieren könnten

Twenty4tim, der in echt Tim Kampmann heißt, ist einer der erfolgreichsten Influencer in Deutschland. Auf Instagram hat er 2,2 Millionen Follower, auf TikTok sind es sogar 3,8 Millionen. Durch die Teilnahme am Dschungelcamp könnten es nochmal deutlich mehr werden. Auch RTL könnte profitieren und Interesse bei jüngeren Leuten für die Show wecken.

Weitere Teilnehmer?

Zum Dschungelcamp gibt es weitere Gerüchte: So wird spekuliert, ob Ex-Bachelor Andrej Mangold und Lucas Cordalis nächstes Jahr mit ins Dschungelcamp nach Australien fliegen.

Was meinst du? Soll Tim in den Dschungel?

