Die Macher haben die ersten Kandidaten für die neue Staffel Dschungelcamp rausgehauen. Lilly Becker und Maurice Dziwak gehen in den Urwald!

Offiziell! In der kommenden Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sollen die beiden zu sehen sein. Diese Infos hat RTL gedroppt:

Lilly Becker und Maurice Dziwak sind die ersten Kandidaten.

Weitere Kandidaten sollen später noch bekannt gegeben werden.

Ab dem 24. Januar geht es los.

18 Tage lang läuft das Dschungelcamp um 20:15 Uhr. Großer Finalsonntag ist der 9. Februar.

Wer die Staffel gewinnt, erhält 100k Euro als Preisgeld.

Moderiert wird das Dschungelcamp wieder von Sonja Zietlow und Jan Köppen.

Dschungelcamp 2025: ER ist dabei Dauer 0:11 min Dschungelcamp 2025: ER ist dabei

Social-Media-Beitrag auf Instagram von ichbineinstar.rtl

Dschungelcamp-Kandidat Maurice Dziwak bei "Love Island" und "Sommerhaus der Stars"

Reality-Erfahrung hat der 26-jährige bereits: Er war unter anderem Teilnehmer bei "Love Island" und im "Sommerhaus der Stars" zu sehen. Dziwak hat schon einen gewissen Ruf in der Reality-Community: Zum Beispiel durch die Trennung von Ricarda Raatz und den Beef mit Aleks Petrovic. Seine aktuelle Partnerin hat sich noch nicht in der Öffentlichkeit gezeigt. Sie erwarten ein Kind zusammen. Dziwak sagte in einem RTL-Video, ihm bedeute die Teilnahme sehr viel, es erfülle sich damit ein Traum.

Ich hab alles mit meiner Mama und meinem Papa auf der Couch geguckt und jetzt biste einfach selber ein Teil davon. Und bist selber demnächst am Lagerfeuer, machste vielleicht ne Prüfung - das ist alles so unvorstellbar.

Wer ist beim Dschungelcamp noch dabei?

Über Dziwak und Becker gab es im Vorfeld bereits Gerüchte, ob sie bei der nächsten Dschungelcamp-Staffel dabei sein werden. Das wurde nun bestätigt. Die weiteren Kandidaten stehen noch nicht offiziell fest. Unter anderem über diese Stars als mögliche Teilnehmer spekulieren mehrere Medien: