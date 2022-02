Dschungelcamp: Daniel Hartwich hört auf!

Seit einigen Tagen gab es Gerüchte, jetzt ist es offiziell: Daniel Hartwich wird nicht mehr das Dschungelcamp moderieren.

Gerade erst ist die 15. Staffel von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" zu Ende gegangen. Jetzt steht fest: Es war die letzte Staffel mit Daniel Hartwich als Moderator. In einer RTL-Mitteilung steht, dass der 43-Jährige persönliche Gründe für das Ende seines Jobs im Dschungelcamp hat.

Mir war immer klar, dass ich die Show nur so lange moderiere, wie meine Familie mich zu den Dreharbeiten begleiten kann. Aufgrund der Schulpflicht geht das nun nicht mehr, daher gebe ich die Moderation ab.

Fans des Dschungelcamps spekulierten bereits seit einigen Tagen über das Aus von Hartwich. Er selbst hatte in seinen Moderationen sogar Hinweise versteckt. Als die Show zum ersten Mal überhaupt in der Primetime lief, also 20:15 Uhr, sagte er: "Was soll da noch kommen? Jetzt kann ich auch aufhören."

Hartwich moderierte das Dschungelcamp seit 2013 an der Seite von Sonja Zietlow. Er übernahm den Job damals als Nachfolger des verstorbenen Dirk Bach.

Wird Chris Tall Moderator im Dschungelcamp?

Wer nun auf Hartwich folgt, ist noch nicht offiziell bekannt gegeben worden. Bild.de will jedoch erfahren haben, dass es Comedian Chris Tall werden soll. Er moderiert bereits bei RTL verschiedenen Shows.

