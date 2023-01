Pizza-Gate im Dschungelcamp: Gigi und Cosimo scheitern an Psycho-Trick

Gigi und Cosimo haben sich gegen das Team und für Pizza entschieden. Das sorgt für Aufregung im Camp und bei den Fans.

Nach einer nächtlichen Schatzsuche hatten die Dschungel-Teilnehmer Gigi Birofio und Cosimo Citiolo die Wahl, ob sie Essen für das Team mitnehmen oder sich selbst eine Pizza teilen. Schon in den letzten Staffeln gab es Situationen, in denen RTL die Camper vor eine solche Wahl gestellt hat. Aber: Gigi und Cosimo waren jetzt die Ersten, die bei der Versuchung schwach geworden sind. Sie haben sich lieber selbst gegönnt, als an die anderen zu denken.

Pizza für Gigi und Cosimo statt Eier für alle!

Gigi begründete die Wahl damit, dass vier Eier eh nicht für alle Dschungelcamper gereicht hätten. Cosimo versucht sich erst noch zurückzuhalten - schlug dann aber doch auch zu und biss in die frischgebackene Pizza.

Ich bin so abgefuckt gerade, dass ihr das macht. Es tut uns so leid, Leute.

Als die beiden am Lagerfeuer ihre Aktion beichten, sind ihre Mitbewohner natürlich nicht begeistert. Die Aufregung ist groß. Alle sind sich einig: Das geht gar nicht! "Ich finde da gar keine Worte für. Das ist ein sehr abgewichstes Verhalten. Finde ich nicht in Ordnung", sagt Jolina Mennen und Papis Loveday erklärt: "Scheiß auf die Pizza, ich denke an das Team, wir teilen doch alles, egal wie wenig es ist! Es geht hier um Moral."

Das denken die Zuschauer von der Aktion

Auch bei den Fans kam die Entscheidung von Gigi und Cosimo nicht gut an.

Ich mochte Cosimo und Gigi! Aber jetzt nicht mehr….. Und das alles wegen der Pizza…….. #IBES

Für mich haben Gigi und Cosimo mit der Pizza ihren möglichen Sieg verspielt. Auch das macht einen D-König aus: Tesmgeist. #ibes

Aber: Viele finden auch, dass Gigi und Cosimo sich richtig entschieden haben und geben zu, dass sie es selbst wohl auch so gemacht hätten.

Was sagst du:

Hier kannst du dir anschauen, wie Gigi und Cosimo das Pizza-Gate beichtet:

