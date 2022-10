SO viel Geld gabs fürs Dschungelcamp noch nie!

Boy George soll für seine Teilnahme bei der britischen Version von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" fast...

... eine Million Euro bekommen. Das ist eine neue Rekord-Gage in der TV-Geschichte. Laut "Daily Mail" soll der Sänger in der nächsten Staffel bei "I'm A Celebrity ... Get Me Out Of Here!" dabei sein. Die Show hat die selbe Location in Australien, wie das deutsche Dschungelcamp.

So viel verdienen die deutschen Stars

Spitzenreiter in Deutschland ist Harald Glööckler. Der Designer kassierte laut "BILD" in der letzten Staffel mindestens 250.000 Euro. Brigitte Nielsen ist mit ihrer Teilnahme 2016 für 200.000 Euro auf Platz 2 der Top-Verdiener.

Im November startet die britische Show. Im Frühjahr 2023 geht es auch wieder für die Deutschen los. Sind diese Stars dabei?