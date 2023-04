Die Musikerin und Jurorin hatte es ihrer Community auf TikTok versprochen. Am Anfang der Show hat Leony dann geliefert.

Wild! Auf der langen Treppe im Studio von "Deutschland sucht den Superstar" machte die 25-Jährige bei der Hälfte eine kurze Pause und legte los. Leony selbst postete ihre Dancemoves kurze Zeit später. Dabei ist auch zu sehen, dass die Musikerin kurz vor der Aktion leicht ausrutschte. Aber glücklicherweise ging alles gut und Leony konnte ihr Griddy-Versprechen einlösen:

Leony lässt sich von Community inspirieren

Schon bei den vorherigen Live-Shows von DSDS fragte Leony ihre Community, was sie beim Einlaufen machen könnte. Ein User schlug ihr vor zu "daben", darauf hatte die Sängerin aber keinen Bock. Der Dab war ihr zu sehr "2015". Auch das "Wusste gar nicht, dass du so am chillen bist"-Handzeichen überzeugte Leony nicht. Das hatte ein Fan fürs Finale vorgeschlagen.

In der letzten Show entschied sie sich dann für ein "Boomer-Herz":