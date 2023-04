Sem Eisinger hats geschafft: Er hat in der Jubiläumsstaffel von "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen.

Im Finale der 20. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" haben die meisten Zuschauer für Sem Eisinger angerufen. Den Pokal bekam der Frankfurter vom Vorjahresgewinner Harry Laffontien. Sems Siegersong ist "Don't Let Me Go". Die anderen Plätze belegten:

Platz 2: Monika Gajek

Platz 3: Lorent Berisha

Platz 4: Kiyan Yousefbeik

DSDS-Finale: Leony tanzt den Griddy

Harter Schicksalsschlag für Sam Eisinger

Der 29-Jährige musste während der DSDS-Staffel mit einem heftigen Schicksalsschlag umgehen. Sein Vater war schwer krank und starb kurz vor Sems erster Liveshow. Den Sieg widmet er seinem Dad.

Es steht fest! Sem Eisinger ist Superstar 2023!! 🎉🤩🏆 Im Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ hat er sich in die Herzen der Zuschauer gesungen. Herzlichen Glückwunsch! 💙 Alle News gibt’s hier: https://t.co/5S4Zr7Nzih 💙 ⁠ #DSDS pic.twitter.com/oimhWtnI4z

So ging seine Zeit bei DSDS los: