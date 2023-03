Bei DSDS gehts turbulent zu. Jetzt könnten die Gagen und die Hotel-Auswahl die Gemüter weiterhin erhitzen.

Dass die DSDS-Jury gut bezahlt wird, ist kein Geheimnis - die Höhe der Gagen bislang schon. Jetzt wurden diese Zahlen allerdings enthüllt: Katja Krasavice belegt demnach den zweiten Platz der Gagenliste. Sie soll nach Angaben der "BILD"-Zeitung 800.000 Euro absahnen - während Pietro Lombardi, der bereits das dritte Mal in der Jury sitzt, mit 400.000 Euro heimgeht.

So viel verdient die DSDS-Jury angeblich:

Dieter Bohlen: etwa 1 Million Euro

Katja Krasavice: 800.000 Euro

Pietro Lombardi: 400.000 Euro

Leony: 250.000 Euro

Der Streit zwischen den Jurymitgliedern geht weiter

Nach den Dreharbeiten zu den Castings fing bereits die erste Jury-Auseinandersetzung an. Katja legte sich wegen sexistischer Kommentare gegenüber der Kandidation Jill Lange mit Dieter an.

Während der Recalls in Thailand gab es allerdings weitere Konflikte: Pietro, Katja und Leony zogen nach wenigen Tagen aus ihren Hotels aus. Es gibt das Gerücht, dass es daran lag, dass Dieter Bohlen in einem Luxushotel untergebracht war, während die anderen in einem weniger guten Hotel schliefen. Nach der Umzugs-Aktion wohnen alle im gleichen Hotel.

