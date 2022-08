Ist Katja Krasavice in der DSDS-Jury?

Da Shirin David nächstes Jahr nicht dabei ist, wird diskutiert, ob eine andere Rapperin auf ihrem Platz sitzen wird.

So sollen Dieter Bohlens Wunschkandidaten für die diesjährige Jury Shirin David, Pietro Lombardi und Katja Krasavice sein. Alle drei wurden damals zeitgleich angefragt, so die "Bild". Die Lage sieht aktuell so aus:

Pietro Lombardi ➡️​ Zusage - er ist Teil der letzten DSDS-Staffel!

Shirin David ➡️​ Absage!

Katja Krasavice ➡️​ ?

Wird Katja am Start sein?

Noch ist nicht klar, ob Katja in der Jury sitzen wird. Jedoch hat sie ein gutes Verhältnis zu Bohlen - deshalb ist es möglich. Laut "Bild"-Infos müsste RTL für die Rapperin tief in die Tasche greifen: Pietro bekommt 400.000 Euro Gage für seine Teilnahme. Falls Katja absagt, soll wohl Tänzerin Nikeata Thompson ihren Platz neben Leony, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen einnehmen.

Ist das der Grund, wieso Shirin in der letzten "DSDS"-Staffel nicht dabei ist?