"Moment geklaut": Beef zwischen Katja Krasavice und Dieter Bohlen geht weiter

In den letzten DSDS-Folgen war es verdächtig ruhig zwischen den Juroren. Jetzt packt Katja Krasavice gegen Bohlen aus.

Schon während der Final-Show war Katja Krasavice auffällig abweisend zu Dieter Bohlen. Bei seinem Auftritt packte sie dann sogar ihr Handy aus und schrieb Nachrichten. In ihrer Insta-Story erklärt sie jetzt den Grund für ihr Verhalten.

Deshalb ist Katja Krasavice so sauer

Bohlen soll bei RTL durchgesetzt haben, dass er einen Solo-Auftritt mit einem seiner alten Hits bekommt. Dafür hätte eine andere Person, die es laut Krasavice mehr verdient hätte, nicht auftreten können. Wer diese Person ist, schreibt die Rapperin nicht.

Instagram @katjakrasavice

Außerdem schreibt sie, dass Bohlen seine Mitarbeiter bei DSDS schlecht behandelt. Einige sollen sich bei ihr beschwert haben. Dieter Bohlen hat sich zu den Vorwürfen noch nicht geäußert.

Instagram @katjakrasavice

Katja Krasavice ist raus bei DSDS

Katja Krasavice wird in der nächsten Staffel nicht mehr in der Jury sitzen. Das hat sie in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" ausgeschlossen. Der Grund: Dieter Bohlen! "Ich stehe für Werte. Und die vertrete ich. Ich lasse nicht zu, dass neben mir jemand sitzt, der diese Werte in den Boden stampft", sagte sie der Zeitung.

