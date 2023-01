Daten sich Dua Lipa und Jack Harlow? 💕

Vielleicht hat sein Song "Dua Lipa" geholfen, um bei der Sängerin zu landen.

Bevor Jack Harlow seinen Song veröffentlichte, hat er Dua Lipa per FaceTime angerufen, um sich ihre Erlaubnis zu holen. Seitdem stehen sie wohl im "konstanten Gespräch" miteinander, das soll die Gossipseite "Page Six" von einem Insider erfahren haben. Er habe sehr großes Interesse daran gehabt, sie zu daten. Aber läuft da wirklich was? Hier sind die Hinweise:

Dua Lipa und Jack Harlow wurden wohl zusammen gesehen

Insider behaupten, dass Jack Harlow nach New York geflogen ist, um sich mit ihr nach einem Auftritt zu treffen.

"Page Six" behauptet, dass die beiden am Tag danach gesichtet wurden, wie sie getrennt voneinander in das gleiche Restaurant zum Mittagessen gehen.

Laut Insider gebe Jack sein Bestes. In seinem Track rappt er: "Dua Lipa, ich versuche, mehr mit ihr zu machen als nur ein Feature."

