Dublin: Heftige Randale nach Messerattacke

In Dublin hat es in der Nacht Straßenschlachten zwischen der Polizei und mindestens 100 rechten Randalierern gegeben.

Nach dem Messerangriff am Donnerstag versammelten sich im Zentrum von Dublin hunderte Demonstranten. Sie griffen Polizisten an, setzten Autos in Brand und plünderten Geschäfte, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Sie schwenkten irische Flaggen und hielten Schilder mit der Aufschrift "Irish Lives Matter" hoch, hieß es. Diese erinnern an den aus den USA stammenden Slogan "Black Lives Matter", der als Protest gegen Polizeigewalt gegen Schwarze benutzt wurde. Es waren die schlimmsten Ausschreitungen in Dublin seit Jahren.

Randale in Dublin: Wieso kam es dazu?

Grund dafür war wohl, dass ein Mann am Donnerstag am hellen Tag mit einem Messer auf eine Frau und drei Kinder eingestochen hat. Das teilte die Polizei mit. Demnach sind ein fünfjähriges Mädchen und eine 30-jährige Frau dabei schwer verletzt worden und mussten ins Krankenhaus. Die zwei anderen Kinder seien leicht verletzt. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest und schloss einen terroristischen Hintergrund aus.

Es gab auf Social Media Gerüchte, dass der Messerangriff von einem Ausländer verübt worden sei. Diese Gerüchte sorgten wohl für die Randale der Rechten. Der Demo schlossen sich dann aber auch viele junge Menschen an.

Hier schätzt ARD-Korrespondent Christoph Prössl die Lage ein:

Lage in Dublin nach Messerangriff und Randalen: Ist Irland geschockt? Dauer 0:30 min Lage in Dublin nach Messerangriff und Randalen - von Christoph Prössl

